RTV prispevek bo morda že kmalu občutno višji, to načrtuje vlada zurnal24.si Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo danes dalo predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), po katerem bi se rtv-prispevek usklajeval z inflacijo. Določa višino in način za financiranje manjšinskih programov. Finančni odbor pa bi imel pristojnosti za nadzor nad upravo. Pripombe je mogoče podati do 1. junija.

