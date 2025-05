Props: Novi zakon o splošnem postopku bo pospešil izdajanje odločb RTV Slovenija Z rešitvami v predlogu zakona o splošnem upravnem postopku želijo skrajšati čas od vložitve vloge do končne odločitve. Minister Franc Props ocenjuje,, da so bili že lanski ukrepi na področju tujcev učinkoviti in da se zaostanki ne povečujejo.

Sorodno



















Omenjeni Franc Props Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Dončić

Janez Janša