Razstreliti so nameravali mariborski zapor, da bi prišli do njega zurnal24.si Policija preiskuje okoliščine glede načrtovanega napada na mariborski zapor, so za STA potrdili pri Generalni policijski upravi. Preiskave potekajo po tem, ko naj bi policija prestregla telefonske pogovore zapornika Dina Muzaferovića Cezarja s svojimi sodelavci, ki jim je naročil, naj razstrelijo stene zapora in mu omogočijo beg, poročajo mediji.

