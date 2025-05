Zapori po zagotovilih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij varni Lokalec.si Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše je v izjavi za medije v zvezi z načrtovanim begom priprtega iz zapora v Mariboru poudaril, da so zapori varni. “Primer ni razgalil slabega varnostnega stanja v zaporu, temveč je opozoril na resnost in odgovornost dela, ki ga opravljajo naši zaposleni,” je dejal Perše. Kriminalisti so potrdili, da je pridržani državljan BiH v ...

Sorodno













































Omenjeni Bosna in Hercegovina

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Primož Roglič

Robert Golob

Borut Sajovic

Klemen Boštjančič