Rusija in Ukrajina bosta takoj začeli pogovore o prekinitvi ognja in končanju vojne, je danes po pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom povedal ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da se bosta o pogojih za končanje vojne pogajali obe strani in pogovor s Putinom označil za dobrega. “Rusija in Ukrajina bosta nemudoma začeli pogajanja o prekinitvi ognja in, kar je še pomembnejše, o konc ...