Papež na srečanju z Vanceom in Rubiom o konfliktih po svetu #video SiOL.net Papež Leon XIV. je danes sprejel ameriškega podpredsednika JD Vancea in državnega sekretarja Marca Rubia, s katerima je, kot so sporočili v Vatikanu, med drugim spregovoril o pomenu spoštovanja humanitarnega prava na konfliktnih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije.

