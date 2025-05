Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo brez investicij so v letu 2023 znašali 5,95 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej so se zvišali za 8,6 odstotka. V deležu BDP pa so bili za 0,3 odstotne točke nižji. Največ sredstev so namenili za kurativno zdravljenje, zdravila in drugo medicinsko blago, so navedli na Statističnem uradu RS (Surs). “Izdatki za zdravstveno varstvo so bili torej, kljub njih ...