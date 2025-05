Pomursko gospodarstvo z najvišjo rastjo dobička v državi Vestnik Poslovni rezultati pomurskih gospodarskih družb so pokazatelj dobrega dela ter stabilnega gospodarstva in to kljub zelo zahtevnim pogojem poslovanja v zelo nepredvidljivem poslovnem okolju.

Sorodno



Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Janez Janša

Boštjan Koritnik

Luka Dončić