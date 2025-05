Sistem glasovanja Evrovizije skrbi tudi Španijo in Belgijo; ta ima pomisleke o prihodnji udeležbi RTV Slovenija Belgijsko in špansko radiotelevizijo skrbi, da trenutna metoda glasovanja na Evroviziji, ki naj bi bila vse apolitična in povezovalna, ni več primerna. Obe sta EBU, ki trdi, da postopek zagotavlja, da so rezultati veljavni, pozvali k transparentnosti.

Sorodno