Bližje so volitve, bolj obupana postaja vlada Roberta Goloba. Sedaj so začeli kopirati predloge SDS, prav tiste, ki so jih le nekaj mesecev nazaj vehementno zavrnili. “Dobro jutro, vlada RS! Danes se hvalite s popolnoma enako rešitvijo, kot smo jo v poslanski skupini SDS predlagali že marca 2025. Takrat ste podali negativno mnenje na predlog za spremembo Zakona o dolgotrajni oskrbi, da se med oskr ...