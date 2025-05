“Padec BDP v prvih treh mesecih v višini 0,8 odstotka je skrb zbujajoč, saj predstavlja prvi četrtletni padec v zadnjih treh četrtletjih in največji padec v zadnjih štirih letih. K padcu dodane vrednosti so najbolj prispevale predelovalne dejavnosti (motorna vozila, stroji in oprema) in gradbeništvo, kjer je krčenje gradbenih del vodilo tudi v visok padec dodane vrednosti. To je še posebej nenavad ...