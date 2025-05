Predsednik vlade dr. Robert Golob je gostil srečanje socialnih in humanitarnih organizacij. Srečanja sta se ob premierju udeležila tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in državni sekretar na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje mag. Andrej Sotošek. Premier dr. Golob je vabilo za srečanje sprejel z namenom prisluhniti izkušnjam, znanju in glasovom tistih, k ...