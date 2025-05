S predlagano pokojninsko reformo so povozili predvolilne obljube Nova24TV Predlagana pokojninska reforma bo po mnenju kritikov poslabšala kupno moč upokojencev in podaljšala delovno dobo delavcev. Še posebej zaskrbljujoče je, da stranka Levica, ki je pred volitvami leta 2022 obljubljala nasprotovanje dvigu upokojitvene starosti, izenačitev prispevkov delodajalcev in skrajšanje referenčnega obdobja za izračun pokojnin, zdaj podpira zakon, ki te obljube v celoti zanik ...

