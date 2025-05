Umrl je zvezdnik serije, ki smo jo oboževali tudi Slovenci Zadovoljna.si George Wendt, znan po vlogi Norma v seriji Na zdravje (Cheers), je preminil v starosti 76 let. Njegovi soigralci in oboževalci se ga spominjajo kot izjemnega igralca in prijaznega človeka.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Robert Golob

Milan Mandarić

Aleš Bržan