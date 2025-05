V 87. letu starosti je umrl ameriški igralec Michael Alaimo. Umrl je mirno v začetku meseca v Burbanku v Kaliforniji, vzrok smrti pa ni bil razkrit. Alaimo je bil aktiven v filmski in televizijski industriji več kot šest desetletij, širši javnosti pa je najbolj znan po vlogi zdravnika v filmu Space Jam, poroča Metropolitan. Igral je tudi v filmih Mr. Mom, All I Want for Christmas in v oskarjevski politični drami The China Syndrome iz leta 1979.