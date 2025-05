Anthony Edwards preklinjal, Malone pod udarom kritik navijačev Denverja Sportal Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so prepričljivo začeli finale zahodne konference lige NBA. V prvem dvoboju so visoko s 114:88 ugnali Minnesoto Timberwolves. Že med srečanjem in kot tudi po njem je bil pošteno razjarjen zvezdnik Minnesote Anthony Edwards, na drugi strani je na dolžino serije opozoril Shai Gilgeous-Alexander, v središču pozornosti pa se je znašel tudi nekdanji trener Denverj...

