New York je na ta dan čakal 25 let Sportal Po visoki zmagi Oklahome na prvi tekmi konferenčnega finala na zahodu se v noči na četrtek boj za finalno vstopnico lige NBA začenja še na vzhodu. V kultnem Madison Square Gardnu si bodo nasproti stali domači New York Knicks in Indiana Pacers.

