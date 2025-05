Matej Zemljič o srečanju z oboževalci: Spremljala sta me dva varnostnika 24ur.com 22. maja ob 17. uri bo v ljubljanskem Cityparku potekal veliki meet & greet s priljubljenimi obrazi serije Skrito v raju. Z oboževalci se bodo družili Matej Zemljič, Gaja Filač, Aleš Valič, Sabina Kogovšek in drugi. Matej pravi, da že komaj čaka, da se ponovno podruži z oboževalci, in dodaja, da upa, da bo letos lahko podelil še več avtogramov in selfijev.

