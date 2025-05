Želite spoznati igralce Skrito v raju? Se vidimo v Cityparku! 24ur.com 22. maj je dan, ko se mnogim gledalcem serije Skrito v raju uresniči ultimativna želja – spoznati svoje najljubše igralce. V Citypark Ljubljana prihajajo Gaja Filač, Matej Zemljič, Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Blaž Valič, Melani Mekicar in drugi, ki so sodelovali pri ustvarjanju priljubljene serije, ki jo lahko med ponedeljkom in petkom spremljate na POP TV. Želite podpis ali selfie? Se vidimo ob...

Sorodno

Omenjeni Citypark

Ljubljana

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Primož Roglič

Ilka Štuhec

Luka Dončić