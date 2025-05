Legendarni kolesar povzdignil Rogliča: UAE Emirates naj raje ne naredi te napake Sportal Primož Roglič je po razburljivem začetku Gira d’Italia 2025 in težavah na makadamski etapi, kjer je utrpel defekt in padel, v primerjavi s preostalimi zablestel na torkovem kronometru in se povzpel na peto mesto skupnega seštevka. Za vodilnim Isaacom Del Torom zdaj zaostaja minuto in 18 sekund, v primerjavi z največjim tekmecem Juanom Ayusom pa 53 sekund. Nekdanji zmagovalec Vuelte Chris Horner se...

Sorodno



























Omenjeni Primož Roglič Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Igor Papič

Matjaž Kek

Nataša Pirc Musar