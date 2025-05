Primož Roglič po uspešnem kronometru spregovoril tudi o bojnih ranah Sportal "Na kronometru sem deloval dobro in sem res vesel te predstave. Na svojo srečo sem imel ogled v čistem dežju in je bilo zahtevneje kot zdaj. Vsakega metra, ki je bil suh, sem bil vesel," je po uspešnem kronometru za Val 202 dejal slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki je napredoval na peto mesto v seštevku dirke in prednost vodilnega Isaaca del Tora stopil na minuto in 18 sekund, v primerjavi s...

Sorodno







































Omenjeni Primož Roglič Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Dončić

Janez Janša