Slovenski škofje: Nepokopane žrtve so boleča narodna rana Družina

Slovenski škofje so v izjavi Slovenske škofovske konference (SŠK) ob 80. obletnici izvensodnih pobojev po koncu II. svetovne vojne poudarili, da se v molitvi spominjajo vseh žrtev in storilcev tega tragičnega dogajanja slovenske zgodovine.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Matjaž Kek

Igor Papič

Janez Janša

Nataša Pirc Musar