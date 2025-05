Letos mineva 80 let od konca II. svetovne vojne, obdobja, ki je globoko zaznamovalo Slovenijo in svet. Slovenska škofovska konferenca (SŠK) ob tej priložnosti v izjavi spominja na tragične izvensodne poboje, ki so sledili koncu vojne, in poziva k resnici, spravi ter spoštovanju dostojanstva vseh žrtev. Po koncu druge svetovne vojne so se na Slovenskem zgodili množični izvensodni poboji, ki so ...