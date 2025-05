Policija pod Matajurjem našla posmrtne ostanke – izkazalo se je, da gre za Slovaka, ki so ga pogrešali že skoraj trinajst let! Demokracija Piše: C. R. “V prvi polovici marca 2025 smo poročali (več v priloženem obvestilu za javnost PU Nova Gorica), da je občan med potjo iz smeri Robiča na hrib Matajur (mejna gora med Slovenijo in Italijo, ki se dviga nad Kobariško kotlino) na zelo težko dostopnem gorskem terenu naletel na delne ostanke človeškega trupla,” je sporočila goriška policijska uprava. S strani preiskovalnega sodnika je bila ...

