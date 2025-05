V Sloveniji najdeni posmrtni ostanki osebe, ki je že več let pogrešana Lokalec.si Sredi marca letos je pohodnik na težko dostopnem gorskem terenu pod Matajurjem našel delne ostanke človeškega trupla. Po opravljeni sodni obdukciji posmrtnih ostankov in identifikaciji so potrdili, da gre za najdbo pogrešanega 26-letnega državljana Slovaške. Pokojni je bil na tem območju pogrešan že dobro desetletje oz. od 8. septembra 2012 dalje, ko se je vračal z Matajurja proti Kobaridu, so da ...

