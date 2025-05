V angleški Premier ligi pred zadnjim krogom hud boj za Ligo prvakov 24ur.com Nogometaši Manchester Cityja so v 37. krogu angleškega prvenstva premagali Bournemouth s 3:1 in storili še korak bližje nastopu v elitni ligi prvakov v prihodnji sezoni. Varovanci Pepa Guardiole so pred zadnjim prvenstvenim krogom tretji na lestvici. Liverpool in londonski Arsenal sta si že pred zadnjim krogom zagotovili prvo oziroma drugo mesto. Več pa v video pregledu.

Sorodno

Omenjeni Arsenal

Manchester City Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Matjaž Kek

Robert Golob

Marta Kos