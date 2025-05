Manchester City po zmagi še korak bližje ligi prvakov Dnevnik Nogometaši Manchester Cityja so v 37. krogu angleškega prvenstva premagali Bournemouth s 3:1 in storili še korak bližje nastopu v elitni ligi prvakov v prihodnji sezoni. Varovanci Pepa Guardiole so pred zadnjim prvenstvenim krogom tretji na lestvici.

