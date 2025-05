Drama v New Yorku: Indiana Pacers po norem preobratu in podaljšku do prve zmage Sportal V noči na četrtek se je finalna serija začela tudi v vzhodni konferenci lige NBA. Košarkarji Indiane Pacers so po podaljšku s 138:135 ugnali New York Knicks in povedli z 1:0 v zmagah, četudi so 51 sekund pred koncem rednega dela še zaostajali s 112:121.

Omenjeni NBA

New York Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Denis Avdić

Primož Roglič

Romana Tomc