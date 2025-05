Vrhunske zmogljivosti v elegantnem in tankem dizajnu Tehnozvezdje Avtor PR Ob predstavitvi nove pametne ure Huawei Watch 5, ki je že na voljo za prednaročilo, je Huawei razkril tudi osveženo serijo pametnih ur Huawei Watch Fit 4. Ta serija nadgrajuje zmogljivosti lanskoletnega modela in hkrati ohranja njegov prepoznaven videz. Huawei Watch Fit 4 ohranja značilno kvadratno obliko, ki odraža filozofijo »Fashion Active«. Ure so lahke, barvite in modne, z izjemno tanko za ...

