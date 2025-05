Vrhunske zmogljivosti za šport na prostem v elegantnem in tankem dizajnu Študent Huawei je ob Huawei Watch 5, ki jo že lahko naročite, predstavil še nadvse zanimivo serijo pametnih ur Huawei Watch Fit 4, ki nadgrajujejo zmogljivosti ob sočasnem ohranjanju prepoznavne oblike lani predstavljenega modela. Lahke, živahne in modne pametne ure ostajajo zveste značilni kvadratni obliki, ki pooseblja filozofijo »Fashion Active«. Z izjemno tanko zasnovo in udobnostjo […] Prispevek Vrhu ...

Sorodno

Omenjeni Huawei Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Ilka Štuhec

Primož Roglič

Boštjan Kline