Pirc Musarjeva: Ponosna sem, da sem zbrala pogum in spregovorila o genocidu 24ur.com Predsednica Nataša Pirc Musar je po odmevnem govoru o genocidu v Evropskem parlamentu stopila pred naše kamere. Del njenega govora, ki je v javnosti tudi najbolj odmeval, sicer ni bil pripravljen vnaprej, a čutila je, da je bil takrat "pravi čas in pravi kraj", da pove, kaj v resnici čuti. Tako burnih odzivov sicer ni pričakovala, a vesela in ponosna je, da je zbrala pogum in spregovorila. "Če bi...

