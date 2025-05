Poslanci so danes z 51 glasovi za in 26 glasovi proti sprejeli zakon o medicinskih pripomočkih, ki med drugim distributerjem in prodajalcem medicinskih pripomočkov prinaša obveznost zagotavljanja kakovosti pripomočkov in njihovo skladnost z evropsko zakonodajo. Vladni zakon, ki nadgrajuje evropski regulatorni okvir, sicer določa rešitve za zagotavljanje varnih, kakovostnih in skladnih pripomočkov ...