Je predlog novele zakona o KGZS politično motiviran? Družina

Poslanci so v četrtkovi prvi obravnavi razpravljali o predlogu novele zakona o KGZS, ki med drugim predvideva ukinitev obveznega članstva v zbornici tako za pravne kot fizične osebe. Čeprav se poslanci strinjajo, da so v zbornici potrebne spremembe, predlogu novele nasprotujejo v SDS, NSi in nepovezani poslanci, medtem ko jo v Svobodi in SD podpirajo....

Sorodno