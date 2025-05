Dan odprtih vrat na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Vlada RS Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve smo danes že tretjič odprli naša vrata širši javnosti, obiskovalcem pa smo predstavili diplomatski protokol, umetniško zbirko in zgodovino prostorov. Obiskovalce je sprejela tudi ministrica Tanja Fajon.

Sorodno