Turški organi pregona so pridržali direktorja podjetja Yapi Merkezi Mustafo Basarja Ariogluja, ki je tudi častni konzul Slovenije, in sicer v okviru preiskave korupcije. Podjetje Yapi Merkezi skupaj s Kolektorjem sodeluje pri projektu gradnje drugega tira – delavci so prejšnji teden delodajalce obtožili ustrahovanja. Kot je poročala turška tiskovna agencija Anadolu, so turški organi pregona zaradi ...