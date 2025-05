Foto: Ob 100. obletnici rojstva Mikija Mustra odprli ulično razstavo Vestnik Letos mineva 100 let od rojstva pionirja slovenskega stripa in animiranega filma Mikija Mustra, ki se je rodil v Murski Soboti. Ob tej priložnosti je Pomurski muzej Murska Sobota na Slovenski ulici odprl razstavo o njegovem življenju in delu. Avtorica razstave je Metka Fujs, ki je razstavo pripravila in je bila tudi na ogled že ob 70-letnici Zvitorepca, enega od najbolj prepoznavnih Mustrovih stri...

