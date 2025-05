Slovenija podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko Lokalec.si Vlada se je danes seznanila s podaljšanjem nadzora na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki trenutno velja do 21. junija. Za podaljšanje se je vlada med drugim odločila zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma, je po seji vlade dejal notranji minister Boštjan Poklukar. Poklukar je v izjavi po seji vlade ob tem poudaril, da nadzor na meji ne bo predstavljal težav za potn ...

