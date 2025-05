Policist Centra za varovanje in zaščito: Čakali smo predsednico DZ, da se “napleše” Nova24TV “Kaj vse se dogaja pred mojimi očmi … tako zavržnih in prostaških dejanj, tudi kaznivih dejanja v sistemu MNZ Policije v delu osebnega varovanja lahko trdim, da ni bilo nikoli,” v anonimnem pismu opozarja policist iz Centra za varovanje in zaščito, ki je bil v luči številnih očitkov deležen reorganizacije. O nepravilnostih v Centru za varovanje in zaščito, ki se je prvič znašel pod drobnogledom ja ...

Sorodno