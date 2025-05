Indiana še drugič šokirala nabito poln Madison Square Garden 24ur.com Košarkarji Indiane so dobili tudi drugo tekmo finala vzhodne konference v ligi NBA. V Madison Square Gardnu so ugnali New York Knicks s 114:109 in povedli z 2:0 v zmagah. Serijo lahko zaključijo na domačem terenu v Indianapolisu, kjer bosta naslednja obračuna.

Sorodno

































Omenjeni NBA

New York Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Milan Zver