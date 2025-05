V končnici severnoameriške košarkarske lige še potekajo boji za uvrstitev v veliki finale lige NBA. New York Knicks so v nedeljski tretji tekmi finala vzhodne konference izničili 20 točk zaostanka in premagali Indiana Pacers s 106:100. Knicksi so znižali vodstvo Indiane na 1:2 v zmagah v seriji ter ohranili živo upanje v boju za naslov.



