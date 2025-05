250 dronov, 14 balističnih raket nad Kijev: 'Znova smo tarča napadov sovražnika' 24ur.com Rusija je z brezpilotnimi letali in raketami napadla ukrajinsko prestolnico, v katerih je bilo ranjenih najmanj 15 ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti. Zaradi napadov je izbruhnilo več požarov. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so ponoči nad ruskim ozemljem uničili skoraj sto ukrajinskih dronov, poročajo tuje agencije.

