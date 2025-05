Obsežna izmenjava med Ukrajino in Rusijo, oglasil se je tudi Trump zurnal24.si Ukrajina in Rusija sta izvedli prvo fazo obsežne izmenjave zapornikov, dogovorjene v Istanbulu prejšnji teden, pri čemer sta danes izmenjali po 390 ljudi, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izmenjavo ujetnikov, med katerimi je 270 vojakov in 120 civilistov, so potrdili tudi v Moskvi.

