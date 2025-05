Nogometaši Primorja so v četrtem letošnjem medsebojnem obračunu končno strli Radomlje in z minimaln zmago 1:0 zabeležili prve tri točke proti temu tekmecu v sezoni. Tako ostaja Olimpija edina ekipa, proti kateri Ajdovcem letos ni uspelo zmagati. Gostje so do zmage v gosteh prišli prvič po oktobru, obračun ob Kamniški Bistrici pa ni odločal o pomembnih razvrstitvah, zato sta obe ekipi igrali nekoli ...