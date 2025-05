Domžale s točko v Celju do 9. mesta, Nafta izpadla kljub zmagi v Ljudskem vrtu RTV Slovenija Nogometaši Domžal so v zadnjem krogu Prve lige osvojili veliko točko v Celju (1:1) in si zagotovili dodatne kvalifikacije za obstanek. Nafta se seli v drugo ligo, čeprav je odnesla tri točke iz Ljudskega vrta. Maribor je izgubil proti Lendavčanom z 0:1.

