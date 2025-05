Uspelo mu je! Đoković do 100. naslova na turnirjih ATP Dnevnik Srbski tenisač Novak Đoković je v Ženevi osvojil jubilejno 100. lovoriko na turnirjih najvišje ravni. Doslej je to uspelo le dvema tenisačema, Američanu Jimmyju Connorsu, ki ima 109 naslovov, in Švicarju Rogerju Federerju s 103.

