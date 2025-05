Đoković v Ženevi do 100. naslova na turnirjih ATP Ekipa Srb Novak Đoković je v Ženevi osvojil jubilejno 100. lovoriko na turnirjih najvišje ravni. Doslej sta do tega mejnika prišla le dva tenisača; Američan Jimmy Connors, ki ima 109 naslovov, in Švicar Roger Federer s 103.



