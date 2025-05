Na Goriškem kolesarje bodrilo 100.000 ljudi, take priložnosti "ne smemo zamuditi" Svet 24 Za Novo Gorico in Gorico je bil današnji cilj 14. etape Dirke po Italiji pravi praznik. Nepregledne množice ljudi ob celotni trasi v Goriških Brdih in Novi Gorici, predvsem pa glasno navijanje za vse kolesarje. Seveda ni šlo brez vzklikov in navijaških transparentov z vzpodbudami za Primoža Rogliča kot tudi Jana Tratnika in Matevža Govekarja.

Sorodno