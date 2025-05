Domžalski policisti so v preteklem tednu obravnavali več prometnih nesreč in vlomov, zasegli prepovedane droge, enemu vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo, bili obveščeni o ponarejenih bankovcih, tatvini ter poškodovanju prometne signalizacije. Med drugim so bili obveščeni tudi o najdbi neeksplodirane ročne bombe iz druge svetovne vojne, ki je bila odkrita med čiščenjem objekta. Več o dogajanju v ...