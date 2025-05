Srečanje ministric s ciljem nadaljnje krepitve kulturnih vezi med Slovenijo in Hrvaško RTV Slovenija Ministrica Asta Vrečko je gostila hrvaško ministrico Nino Obuljen-Koržinek. Poudarili sta dobro sodelovanje v kulturi, razpravljali o zakonih, projektih in filmskem sodelovanju ter iskali možnosti za krepitev bilateralnih odnosov in podporo umetnosti.

Sorodno