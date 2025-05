Ministrici o kulturnih politikah Slovenije in Hrvaške Vlada RS Ministrica dr. Asta Vrečko je na dvostranskem srečanju gostila hrvaško kolegico dr. sc. Nino Obuljen-Koržinek. Glavne teme pogovorov so bila področja uprizoritvenih umetnosti, področji medijev in filma, pogovarjali pa sta se tudi o skupnih projektih kot je ureditev skupne stalne razstave v Bloku 17 v Auschwitzu ter o nasledstvenem vprašanju glede dostopnosti do arhivov nekdanje skupne države.

Sorodno

















Omenjeni Asta Vrečko

Hrvaška

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Denis Avdić

Jelka Godec

Luka Dončić